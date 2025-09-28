Ucraina, attacco russo nella notte, almeno due morti. Allarme in Polonia

An apartment block in the Shevchenkivskyi district shows the destruction caused by the strike of a Russian missile that took place Thursday evening, April 28, Kyiv, capital of Ukraine. The body of RFE/RL journalist Vira Hyrych was found amid the wreckage of the building, while ten people sustained injuries. April 29, 2022. Photo by Pavlo Bahmut/Ukrinform/ABACAPRESS.COM

MILANO (ITALPRESS) – Nuovi attacchi con centinaia di droni e una cinquantina missili russi nelle ultime ore contro l’Ucraina. Colpite le città di Kiev, in particolare nel quartiere di Borshchahivka, Bila Tserkva, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa, Mykolaiv, Cherkasy e Khmelnytskyi. Segnalati numerosi impatti anche contro edifici. Il bilancio provvisorio è di due vittime e una decina di feriti, oltre a diversi edifici residenziali colpiti. Tensione alta anche in Polonia, dove lo spazio aereo della zona orientale della nazione, in particolare a Lublino, è stato liberato dai voli civili, con solo un singolo aereo cisterna della NATO che sta pattugliando l’area in concomitanza con gli attacchi russi in Ucraina. Le autorità polacche hanno chiuso gli aeroporti di Lublino e Rzeszòw. L’esercito polacco dichiara di essere in stato di massima allerta. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

