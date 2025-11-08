MILANO (ITALPRESS) – Nella notte segnalati nuovi attacchi con droni e missili russi a Dnipro, Odessa, Kiev, Kharkiv e Poltava. Colpito un condominio a Dnipro dove, secondo le autorità ucraine, si segnala un morto e dieci feriti. Colpite infrastrutture energetiche nelle regioni di Odessa, Kiev, Kharkiv e Poltava.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).