MILANO (ITALPRESS) – Nella notte segnalati nuovi attacchi con droni e missili russi a Dnipro, Odessa, Kiev, Kharkiv e Poltava. Colpito un condominio a Dnipro dove, secondo le autorità ucraine, si segnala un morto e dieci feriti. Colpite infrastrutture energetiche nelle regioni di Odessa, Kiev, Kharkiv e Poltava.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]