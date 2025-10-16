Tutto pronto per il gran finale della Suzuki Rally Cup 2025, a Sanremo la tappa decisiva

ROMA (ITALPRESS) – La Suzuki Rally Cup 2025 è arrivata alla resa dei conti. L’ultimo appuntamento in calendario è il leggendario Rallye Sanremo. La 72^ edizione della storica gara, uno dei capisaldi del rallysmo italiano e non solo, chiuderà il 18 e 19 ottobre la stagione tricolore, con gli equipaggi a bordo delle Swift che in un ultimo incontro si sfideranno per strappare la Suzuki Rally Cup, il monomarca promosso da Suzuki Italia per la specialità, e per puntare anche al Campionato Italiano R1.

Circa 120km di prove speciali su tratti di caratura mondiale, una prova spettacolo d’apertura vista mare, due power stage per ogni giorno di gara, ma soprattutto punteggio a coefficiente maggiorato regaleranno ad equipaggi e appassionati un ultimo grande atto indimenticabile. Il Rallye Sanremo sarà più che decisivo, perché dopo 6 round i primi 4 in classifica sono ancora non solo in lotta per la Suzuki Rally Cup, ma sono anche tutti attaccati nel punteggio.

Lorenzo Varesco con Nicolò Bottega è in testa con solo 3 punti di vantaggio sul siciliano Giorgio Fichera, navigato da Gabriele Barbera, che a sua volta ha 2 punti di margine sul giovane Jean Claude Vallino affiancato alle note da Sandro Sanesi; poco più staccato l’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio, a 13 lunghezze dal podio ma ancora in piena bagarre. Tenendo conto che infatti il punteggio del Sanremo avrà coefficiente maggiorato, e quindi verranno assegnati una volta e mezza in più i punti, e che ci saranno altre due power stage ad assegnare ulteriori punti bonus, può succedere di tutto.

Varesco ha dalla sua la consapevolezza di aver portato a casa 4 vittorie, ma nell’ultima gara ha incassato uno 0 pesante dopo una toccata. Fichera invece è finalmente riuscito a strappare la prima vittoria a Cassino, dopo una stagione sfortunata a livello tecnico. Vallino d’altronde sta ritrovando il ritmo dopo l’uscita subita al Due Valli, e punta a ritrovare la determinazione con cui ha vinto in Piemonte; Vitali, con cautela e senza sbavature, è sempre stato in agguato con costanza, ed ora potrà giocarsi una chance d’oro.

Uno tra loro sarà il vincitore della Suzuki Rally Cup ed anche il possibile Campione Italiano R1, con Suzuki che si appresta a ricevere il settimo titolo tricolore, un risultato unico in Italia nei tempi recenti, prova del grande impegno promosso dalla casa giapponese soprattutto verso la base della disciplina e verso i più giovani.

Al via dell’ultimo appuntamento tricolore ci saranno tuttavia anche il giovane Andrea La Cola, sempre navigato da Antonello Moncada, che dopo aver ipotecato la classifica delle “Racing Start” ha deciso di salire anche lui su una Swift Sport Hybrid, per testare magari già in vista di un prossimo futuro. Punterà a dare continuità ai risultati recenti poi Giorgio Basso Corradi, in coppia con Fulvio Alberti, in netta crescita dopo le sfortune ed i ritiri di inizio stagione. A bordo di una delle Suzuki Swift Boosterjet invece ci sarà Lorenzo Olivieri, navigato da Lucrezia Viotti, che potrà sfruttare l’assenza dei rivali per portare a casa più punti possibili.

La gara scatterà sabato 18 ottobre con la prova spettacolo “Porto Sole” alle 14:31, 2.56km di show affacciati sul mare e sulla riviera. Il lungo serpente di vetture si dirigerà poi verso altre 3 prove speciali, la “Carpasio – Ville S. Pietro” di 14,72km, la “Cesio – Caravonica” di 6,36km, seguita dalla PS notturna “Aurigo-Rezzo” di 18,3km, per un totale di quasi 42 chilometri cronometrati da affrontare nel DAY1.

Domenica 19 ottobre sarà invece la giornata decisiva, con altre otto prove classiche dell’entroterra ligure per andare a completare il totale di 118,42 chilometri contro il tempo. Verranno affrontate due volte le PS “Vignai” (14,23km), “Ghimbegna – San Romolo” (10,51km), “San Romolo – Perinaldo” (6,14km) e “Semoigo – Bajardo” (7,36km), con arrivo e festa finale previsti alle 16. Ben 125.500 euro messi in palio da Suzuki per i partecipanti alla Rally Cup: al vincitore dell’assoluta andranno infatti 20.000 euro, mentre a quello delle “Racing Start” 5.000.

Sono previsti tuttavia premi in denaro per le prime 10 posizioni assolute e per le prime 5 tra le “Boosterjet”, oltre a dei riconoscimenti per i tre migliori Under25, per i due migliori equipaggi femminili e per il vincitore della classifica riservata ai navigatori. Per ogni singolo appuntamento inoltre ci sarà un montepremi, con 1.500 euro destinati al vincitore assoluto e 1.000 per il trionfatore della categoria Racing Start.

