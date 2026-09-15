Turismo, meno arrivi ma soggiorni più lunghi

ROMA (ITALPRESS) - Nel secondo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi italiani hanno registrato poco meno di 47 milioni di arrivi e quasi 148 milioni di presenze. Lo rileva l'Istat. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i flussi hanno registrato una lieve diminuzione, mentre le presenze sono aumentate di quasi quattro punti percentuali. A sostenere la crescita sono stati soprattutto i visitatori stranieri, che nel secondo trimestre hanno rappresentato la maggioranza complessiva. Il loro numero è aumentato rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando il peso della domanda internazionale per il turismo italiano. Sono aumentate anche le presenze dei turisti italiani, ma in misura più contenuta rispetto a quelle degli stranieri. Il dato complessivo restituisce quindi un quadro positivo per il comparto, con una domanda estera che continua a rappresentare una componente importante dell'attività delle strutture ricettive. L'incremento delle presenze è stato particolarmente evidente nel mese di maggio, quando la crescita rispetto allo stesso mese dell'anno precedente ha raggiunto l'8,8 per cento. gsl