Byd, Altavilla “La tecnologia cinese è superiore, risposta non siano i dazi”

MILANO (ITALPRESS) - “Abbiamo una gamma molto articolata, sia di plug-in hybrid sia di elettriche, quindi riusciamo a differenziare la strategia a seconda di quello che chiede il consumatore nei vari Paesi. Per noi, quindi, non è un problema”. Lo ha spiegato Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD per l’Europa, parlando della crescita più lenta del mercato dei veicoli elettrici in Italia rispetto al resto d’Europa, a margine del convegno del Foglio Mobilità, svoltosi presso la sede dell’Automobile Club Milano. Quanto al timore dei costruttori europei nei confronti di quelli cinesi, per Altavilla è “assolutamente” giustificato, perché “oggettivamente abbiamo una tecnologia che è palesemente superiore”. Tuttavia, “la risposta non può essere fatta di proibizioni, dazi, tariffe, quote e così via, perché non si va da nessuna parte”. col5/gsl