Edison e rinnovabili in Sicilia, 41 milioni di valore generato nel 2025

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è protagonista della transizione energetica del Paese: con 2,5 GW di impianti eolici installati, è la seconda regione italiana per capacità eolica, senza dimenticare il fotovoltaico. Un ruolo destinato a crescere, grazie anche a Edison, che nell'Isola unisce produzione di energia rinnovabile e servizi energetici per famiglie e imprese. mrc/gtr