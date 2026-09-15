Area euro, cresce il saldo commerciale con l’estero

ROMA (ITALPRESS) - Area euro, cresce il saldo commerciale con l'estero A luglio 2026, la zona euro ha registrato un surplus commerciale di 14,2 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo, in aumento rispetto ai 10,7 miliardi dello stesso mese dello scorso anno. Le vendite all'estero sono salite del 9%, mentre gli acquisti hanno segnato un +7,9%. Il dato conferma un rafforzamento della bilancia commerciale europea, sostenuto da un buon andamento sia sul fronte dell'export sia su quello dell'import, con le vendite che continuano a correre più velocemente degli acquisti. Rispetto al mese precedente il divario positivo si è ampliato ulteriormente. A trainare il risultato sono stati soprattutto i settori della chimica, dei beni manifatturieri e dell'alimentare. Di segno opposto, invece, l'andamento di macchinari e veicoli, più esposti al rallentamento internazionale e alle difficoltà del comparto automotive. Guardando ai primi sette mesi dell'anno, il quadro si fa più complesso: il bilancio complessivo risulta inferiore rispetto allo stesso periodo del 2025. Le vendite all'estero hanno continuato a crescere, ma con un ritmo più contenuto, mentre gli acquisti dall'estero hanno accelerato in modo più marcato. Resta solido lo scambio di merci tra i Paesi dell'area euro, segno che il mercato interno continua a rappresentare un punto di forza per l'economia del continente. gsl