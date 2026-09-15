D’Angelo (EY) “Eventi, IA e sostenibilità cambiano dinamiche mobilità”

MILANO (ITALPRESS) - "Noi vediamo quattro dinamiche che stanno interessando il settore della mobilità. La prima è che stanno saltando completamente le frontiere tra viaggi di vacanza e viaggi di lavoro. La seconda riguarda la geografia dei flussi, che sono sempre più influenzati e determinati dagli eventi, diventati veri e propri motori della mobilità. Una terza dinamica riguarda il modo in cui l’intelligenza artificiale sta accompagnando gli spostamenti, La quarta dinamica, che è cambiata molto negli ultimi anni, è quella della sostenibilità. Sebbene non sia decisiva nella scelta dei mezzi di trasporto, dove il prezzo rimane sempre la variabile predominante, vediamo che comunque ha una certa rilevanza". Lo ha detto Claudio D’Angelo, Mobility Market Leader di EY Europe West, a margine del convegno del Foglio Mobilità, svoltosi presso la sede di Automobile Club Milano. col5/gsl