FIRENZE (ITALPRESS) – In Toscana crescono del 2,2% le presenze complessive nel 2024 rispetto al 2023, mentre calano le prenotazioni per le festività: -1,9% rispetto a un anno fa. Oltre a restare debole la domanda interna, si registra anche una flessione di alcuni dei mercati esteri di riferimento (Belgio, Giappone, Spagna, Austria, Germania e Francia) ed in generale un rallentamento della domanda internazionale. Questa la fotografia dell’andamento del turismo in Toscana nel periodo natalizio, secondo l’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze per Toscana Promozione Turistica, su un campione di 603 imprenditori della ricettività.

“Iniziano ad avvertirsi gli effetti dell’incertezza che sta caratterizzando l’economia mondiale – ha commentato il presidente Eugenio Giani -, dovuta alla crisi della situazione geopolitica e ad un peggioramento delle principali economie europee. Nonostante questo la Toscana continua ad ottenere risultati più che soddisfacenti e ad attrarre visitatori da tutto il mondo. Le difficoltà della domanda interna permangono e a queste si affiancano segnali di debolezza di alcuni mercati esteri tradizionali, specie europei, compensati però da indicazioni positive provenienti da paesi extraeuropei. Colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti gli operatori che lavorano insieme alla Regione per potenziare tutti i prodotti turistici e offrire un’accoglienza di qualità ed altamente competitiva”.

Per l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras, “la Toscana si conferma una terra capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo, ma i dati ci ricordano che non possiamo abbassare la guardia. Il lieve calo delle prenotazioni per le festività natalizie è uno specchio delle difficoltà economiche globali e delle incertezze che stanno condizionando i mercati tradizionali, specie europei. Tuttavia, non mancano segnali incoraggianti, soprattutto dai mercati extraeuropei, che ci spingono a continuare a lavorare sulla diversificazione della nostra offerta turistica. E’ fondamentale consolidare le performance più positive ed affrontare le sfide del 2025 con determinazione. La Toscana deve continuare a posizionarsi come una meta competitiva e di alta qualità, capace di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori”.

