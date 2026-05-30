Friuli-Venezia Giulia, Fedriga “La maglia rosa del Giro d’Italia veicola al mondo i valori della ricostruzione”

GEMONA (ITALPRESS) – “Il Friuli Venezia Giulia è protagonista non solo nelle tappe che attraversano la nostra regione, ma per tutto il Giro d’Italia grazie alla sponsorship della Maglia Rosa: grazie a Rcs, al presidente Cairo e agli organizzatori, che con grande sensibilità hanno accolto per la prima volta nella storia la richiesta di modificare in corsa la Maglia in occasione della tappa da Gemona a Piancavallo, riportando la scritta ‘Il Friuli ringrazia e non dimentica’”. Così il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è intervenuto alla partenza della 20^ tappa della Corsa Rosa, che dalla caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli raggiungerà Piancavallo attraversando i territori simbolo della ricostruzione: Venzone, Bordano, Osoppo, Buja, Artegna, Tarcento, Nimis, Tricesimo, Colloredo di Montalbano, Majano, Forgaria nel Friuli, Anduins, Vito d’Asio, Clauzetto, Travesio, Meduno, Maniago, Montereale Valcellina, Aviano, Piancavallo, Barcis. Il presidente ha sottolineato come “nel cinquantesimo anniversario del terremoto, questo rappresenta una straordinaria vetrina internazionale per una storia di memoria e gratitudine verso tutte le persone che accorsero in aiuto delle nostre comunità. È anche il riconoscimento di un esempio: la capacità del Friuli di rialzarsi dopo una tragedia, trasformando una ferita profonda in un modello internazionale di ricostruzione, sviluppo e futuro”. Secondo Fedriga, la presenza della Regione al Giro in veste di main sponsor “ha permesso di dare un riconoscimento alla nostra terra, con un ritorno importantissimo in termini di visibilità in un evento che trasmette i valori dello sport in modo eccezionale: non era mai successo nella storia del Giro che la Maglia sia stata cambiata in corsa per un’edizione particolare: una sensibilità di cui l’amministrazione regionale è particolarmente grata” ha sottolineato Fedriga, sul palco assieme al sindaco di Gemona Roberto Revelant, a cui ha tributato un altro ringraziamento speciale.

Alla partenza della 20ma tappa erano presenti assieme al governatore Fedriga anche l’assessore regionale alla Protezione civile e presidente del Comitato del 50mo anniversario del terremoto, Riccardo Riccardi, e l’assessore alle Finanze Barbara Zilli. Riccardi era presente all’omaggio della Carovana rosa davanti al cimitero di Gemona per il ricordo ai caduti del sisma, un simbolico e suggestivo minuto di stop e silenzio dei ciclisti che ha reso la tappa un potente atto di commemorazione collettiva per onorare le vittime del terremoto in Friuli a cinquant’anni dal disastro. “Considero questo passaggio il più rilevante della giornata, capace di unire la forza di un popolo e il rispetto per il ricordo di coloro che sono mancati” ha affermato Riccardi, evidenziando come l’evento mostri al mondo “cosa è stata questa storia e la reazione che questo popolo ha avuto”. Riccardi ha affermato che “la tappa di oggi, all’interno di una manifestazione sportiva che è la più popolare che questo Paese annovera, è il coronamento dei grandi eventi voluti dalla Regione con centro a Gemona – la Santa Messa solenne, la seduta straordinaria del Consiglio regionale, il concerto di Bocelli -. Oggi – ha osservato Riccardi – la macchina organizzativa, sicuramente molto più articolata rispetto alle occasioni precedenti, ha dimostrato di non avere nemmeno una sbavatura e di questo dobbiamo ringraziare il comitato di tappa e i tanti volontari della Protezione civile che non hanno fatto mancare il loro impegno”.

Durante il momento di raccoglimento, che ha ricordato le quasi 1000 vittime totali del sisma e il compianto promotore della tappa friulana del Giro d’Italia Enzo Cainero, è stata impartita la benedizione da parte di don Tacio Alexandre Puntel, vicario parrocchiale di Gemona. L’assessore Zilli, che ha partecipato alla partenza, al momento di raccoglimento nei pressi del cimitero e alla corsa della Carovana nei comuni di Osoppo e Artegna, ha sottolineato il binomio tra sport e memoria che vede Gemona protagonista. “Gemona conferma di essere una cittadina che, come tutti i comuni del cratere, ha saputo rialzarsi e trovare nuove iniziative di slancio economico per far conoscere le proprie eccellenze” ha affermato Zilli, rivolgendo un plauso ai cittadini “che hanno dimostrato grande passione e vicinanza, addobbando le strade per rendere questo momento indimenticabile” e tributando un augurio speciale al campione locale Jonathan Milan.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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