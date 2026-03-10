ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il ministero della Difesa turco ha annunciato che una batteria del sistema di difesa aerea statunitense Patriot è stato dispiegato a Malatya, nel sud-est della Turchia. Le forze armate turche hanno adottato la nuova misura per proteggere lo spazio aereo turco, dopo il lancio di due missili balistici dall’Iran intercettati dai sistemi di difesa della Nato. Nella dichiarazione del ministero si legge che “alla luce dei recenti sviluppi nella nostra regione, si stanno adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri confini e del nostro spazio aereo e si stanno tenendo consultazioni con la Nato e i nostri alleati”.

