Scramble per due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per identificare un velivolo civile

ROMA (ITALPRESS) – Nel tardo pomeriggio di ieri due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la sorveglianza dello spazio aereo nazionale, sono decollati poco prima delle 18:30 dalla base aerea di Grosseto a seguito di un ordine di scramble, termine tecnico usato per definire un decollo immediato disposto dal Combined Air Operations Centre (CAOC) della NATO di Torrejón, in Spagna.

L’intervento si è reso necessario per identificare un velivolo civile privato, un P-180 proveniente dalla Germania, per il quale era stata richiesta una verifica a causa della perdita del contatto radio con gli enti preposti alla gestione del traffico aereo.

I due caccia hanno raggiunto l’aeromobile assegnato nell’area di Ancona, hanno effettuato le procedure previste per l’identificazione visiva per poi constatare il corretto ripristino delle comunicazioni radio. A seguire i due velivoli hanno fatto rientro presso la base sede del 4° Stormo.

“L’Aeronautica Militare assicura, senza soluzione di continuità, la difesa dello spazio aereo nell’ambito del sistema di sicurezza nazionale assicurato da tutto il comparto della difesa. Un dispositivo di prontezza operativa che, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, vede impegnati donne, uomini e assetti della Forza Armata in stretto coordinamento con la NATO”, si legge in una nota.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

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