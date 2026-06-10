Rauti “Parmitano pilota della missione Artemis III della NASA è motivo di profondo orgoglio per la Difesa e per l’intera Nazione”

ROMA (ITALPRESS) – “La scelta del Colonnello Luca Parmitano – ufficiale dell’Aeronautica Militare e astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) – come pilota collaudatore della missione Artemis III della NASA è motivo di profondo orgoglio per la Difesa e per l’intera Nazione. Un riconoscimento prestigioso che premia una straordinaria professionalità, costruita attraverso competenza, disciplina e sviluppo di capacità operative”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti.

“Artemis III rappresenterà una tappa decisiva del programma che dovrebbe portare al ritorno dell’uomo sulla Luna. La missione, prevista nel 2027, testerà in orbita terrestre bassa, complesse operazioni di avvicinamento e attracco tra la capsula Orion ed i sistemi di allunaggio, sviluppando tecnologie e procedure essenziali per le successive missioni lunari. La presenza di Parmitano nell’equipaggio conferma il ruolo dell’Italia tra i protagonisti della nuova stagione dell’esplorazione spaziale”.

“La scelta del Colonnello Parmitano conferma la qualità della formazione della Difesa e la capacità di esprimere professionalità che si distinguono nei più avanzati contesti internazionali. Una tradizione di eccellenza testimoniata anche dalla missione Ax-3 “Voluntas” del Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, che nel 2024 ha trascorso tre settimane in orbita, di cui 18 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, svolgendo attività di sperimentazione in microgravità con ricadute per l’intero Sistema Paese. Dalla Luna a Marte, l’Italia continua a consolidare la propria proiezione nello Spazio: l’accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e SpaceX per trasportare esperimenti italiani sulle prime missioni Starship dirette verso il pianeta rosso conferma una capacità nazionale fondata su ricerca, innovazione e cooperazione internazionale”, conclude Rauti.

-Foto di repertorio ufficio stampa Rauti-

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