Tumori, la prevenzione passa da stili di vita e screening

ROMA (ITALPRESS) - “La prevenzione è uno strumento fondamentale di protezione sociale: al di là del campo sanitario riguarda anche la dimensione ambientale, delle calamità naturali, della sicurezza stradale. Tutto è prevenzione: indubbiamente però la prevenzione della salute, non necessariamente oncologica ma anche delle malattie metaboliche, del diabete, della cardiopatia, è fondamentale. Io mi occupo più di prevenzione primaria, cioè di dare la giusta informazione e sensibilizzare: sappiamo che quattro tumori su dieci si possono prevenire con corretta alimentazione, attività fisica, assenza di fumo. Non fumare è la prima cosa: il fumo di sigaretta nel mondo occidentale è la prima causa di morte evitabile, ma noi facciamo l’opposto; in Italia ci sono 12 milioni di fumatori e 7 milioni di ex fumatori che sono lì pronti per riprendere". Lo ha detto Marco Alloisio, presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Milano e Monza-Brianza, intervistato per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. mrc/gsl