Agricoltura, Beduschi “Al lavoro per tutela contro plagi e produzione low cost”

MILANO (ITALPRESS) - Il 15 ottobre, in occasione dell'Assemblea generale di Arepo - Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine, ospitata a Mantova da Regione Lombardia, sarà presentata e sottoscritta la Dichiarazione di Mantova, il documento con cui le Regioni indicano alla Commissione europea le priorità da inserire nel Piano d'Azione sulle Indicazioni Geografiche, previsto per il 2027. L'obiettivo è rendere i prodotti Dop e Igp i protagonisti di una vera politica economica e territoriale europea, capace di rafforzare la posizione dei produttori nelle filiere, sostenere l'export, contrastare frodi e imitazioni, favorire innovazione e ricambio generazionale e moltiplicare il valore generato sui territori. "Arepo consegnerà al vicedirettore vicario della direzione generale Agri Ue Diego Canga Fano, al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e a diversi europarlamentari questo documento in sei punti che sottolinea la necessità di aumentare la pressione nella difesa di questi prodotti, che sono legati da identità, storia e da produzioni non delocalizzabili" spiega Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia e presidente di Arepo.(ITALPRESS) xm4/trl/gsl