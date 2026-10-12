Meloni “L’economia italiana ha retto l’onda d’urto”

MILANO (ITALPRESS) - "La crescita per il 2026 può arrivare a +1% in linea con le principali economie europee e sopra le previsioni. Sono risultati che ci devono incoraggiare e sui quali insieme si può costruire". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando all'assemblea di Assolombarda. "La crescita in Italia è ancora troppo debole, ma la nostra economia ha dimostrato di saper reggere l’onda d’urto di scenari complessi", ha aggiunto. sat/gtr (Fonte video: palazzo Chigi)