Focus Salute – Menopausa, perché colpisce la professione

MILANO (ITALPRESS) - In che modo la menopausa può insidiare la carriera e le prestazioni professionali delle donne? Nel centocinquantasettesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza l'impatto delle alterazioni ormonali sulle funzioni esecutive superiori, essenziali per memoria di lavoro, concentrazione e leadership, ed esamina in che modo disturbi quali l'insonnia ormonale e le vampate aumentino il rischio di dimissioni o pensionamenti anticipati. Particolare attenzione alla necessità di terapie e contromisure tempestive per superare lo stigma della menopausa e tutelare la traiettoria professionale della donna. sat/gsl