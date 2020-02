Il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani e Alessandra Nardini consigliera regionale Pd hanno incontrato le rappresentanti delle associazioni toscane che si occupano di tumore al seno, per le quali è intervenuta Pinuccia Musumeci, e la rappresentante dell’associazione nazionale Europa Donna Italia, Rosanna Dantone.

Lo scopo dell’incontro è stato quello di rilanciare l’impegno della Regione Toscana a sostegno di queste realtà associative, rafforzando i centri senologia (Breast Unit) presenti sul

territorio e, in particolar modo, attraverso un impegno presso il Governo nazionale per l’istituzione del 13 ottobre come Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. Tra le richieste della rete Europa Donna Italia quelle di istituire un percorso di cura e assistenza presso tutti i centri di senologia e una corsia preferenziale per controlli ed esami, tempi di attesa e rapida consegna degli esiti.

“Quello portato avanti da questa rete di associazioni è un lavoro preziosissimo, a cui come rappresentanti delle istituzioni regionali vogliamo rispondere con un messaggio chiaro di grande vicinanza e sostegno – ha dichiarato Alessandra Nardini, consigliera regionale Pd – La Regione Toscana ormai da anni lavora per offrire alle pazienti livelli omogenei e di elevata qualità di assistenza su tutto il territorio regionale: ricordiamo che nella nostra regione fra i cinque tumori che in ambito regionale fanno registrare le percentuali più alte troviamo quello alla mammella (88 per cento dei casi). Quello di adesso, però, può rappresentare un bel momento per rilanciare un percorso di collaborazione tra reti associative e istituzioni, a partire da un impegno della Giunta presso il Governo affinché venga istituita per il 13 ottobre la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno e affinché le buone pratiche raggiunte dal nostro Sistema sanitario regionale siano potenziate e promosse in tutte le sedi opportune, così come ho chiesto all’interno di una mozione che auspico possa essere presto discussa e approvata dal Consiglio regionale”.

“Il lavoro che stanno portando avanti le donne incontrate stamani è fondamentale – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani – Un impegno mirato e preciso per sostenere tutte coloro che sono state colpite dal tumore al seno, una patologia che non possiamo dire che è in diminuzione, ma rispetto alla quale prevenzione e cure efficaci permettono di consentire buoni percorsi di cura, riabilitazione e guarigione. Il 13 ottobre è una data simbolica che è giusto diventi sempre più evidente e riconosciuta come giornata nazionale per la sensibilizzazione del tumore metastatico – conclude Giani – Ringrazio la rete nazionale Europa Donna e tutte le rappresentanti delle associazioni toscane che si stanno occupando di questo tema così sensibile e importante concentrandosi su aspetti che vanno oltre la cura, ma che riguardano tutta la sfera della femminilità”.