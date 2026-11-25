ROMA (ITALPRESS) – Il tumore della mammella è il più frequente nelle donne in Italia: secondo il report ‘I numeri del cancro in Italia 2025’, pubblicato dall’Associazione italiana di Oncologia medica insieme all’Associazione italiana dei Registri tumori, i nuovi casi sono oltre 53mila all’anno; la sopravvivenza netta a cinque anni dalla diagnosi è dell’88%, grazie anche alla diagnosi precoce e ai progressi terapeutici.

Le cure vengono personalizzate in base allo stadio e alle caratteristiche biologiche del tumore e possono comprendere chirurgia conservativa o mastectomia, radioterapia, chemioterapia, terapia ormonale e farmaci a bersaglio molecolare: in casi selezionati possono essere utilizzate anche l’immunoterapia e nuove tecniche mininvasive, nell’ambito delle indicazioni cliniche appropriate.

“La crioablazione utilizza il freddo, con temperature sotto i -160°, per distruggere i tessuti biologici: il concetto è portare il freddo dove c’è il tumore, creare una bolla di ghiaccio e, mantenendo le infrastrutture del tessuto intatte, uccidere le cellule. Con piccole sonde attraversiamo la cute e raggiungiamo il tumore: non c’è un taglio o un’incisione, né viene portato via il tessuto, ma il tumore viene ucciso lì dov’è. Questo viene fatto senza necessità di un’anestesia generale: è una tipica procedura che gli anglosassoni chiamano walk-in/walk-out, cioè il paziente entra e va via dopo un paio d’ore. Non c’è anestesia generale e non ci sono cicatrici, quindi la cosmesi viene conservata proprio perché non si fa nessun accesso chirurgico: i vantaggi sono assolutamente evidenti”. Così Franco Orsi, direttore della divisione di Radiologia interventistica presso l’Istituto europeo di oncologia (Ieo), intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

I tumori, spiega Orsi, “da diverso tempo non li classifichiamo più in base alle dimensioni o all’istologia, ma al comportamento biologico degli stessi: possiamo classificarli in tumori molto aggressivi, mediamente aggressivi e poco aggressivi. L’idea è fare una de-escalation, cioè ridurre l’aggressività dell’offerta terapeutica in base a queste caratteristiche: noi ci dedichiamo a quei tumori scarsamente aggressivi per i quali la chirurgia è probabilmente un overtreatment, cioè un’esagerazione rispetto all’aggressività. Ogni anno in Italia sono 53mila i casi di tumore alla mammella: circa 7mila di questi presentano le caratteristiche biologiche che noi chiamiamo Luminal A, sono cioè i tumori con recettura. La selezione è fondamentale: in base ad essa possiamo ridurre l’aggressività del trattamento con questa crioablazione. Attualmente non abbiamo dati per tumori più aggressivi, ma solo per questi: il risultato a cinque anni dalla crioablazione è assolutamente in linea con il risultato della chirurgia. La percentuale di recidive è in linea con la percentuale a cinque anni di una chirurgia, parliamo di una forchetta dal 3,6 al 4,5%: è fondamentale una diagnostica adeguata per intercettare l’eventuale persistenza o ripresa della malattia”.

La riflessione successiva si concentra su Precise, ovvero lo studio condotto dallo Ieo che “non si propone di identificare se il trattamento funziona o meno, questo lo sappiamo già. Nessuno si è mai occupato di definire come studiare queste pazienti, quindi stiamo introducendo più esami per definire esattamente come farlo: stiamo puntando molto sulla risonanza magnetica, che attualmente sembra la metodologia più accurata. Storicamente esiste una forchetta, in termini di recidiva locale, sulle pazienti che vengono solo operate o su quelle che vengono operate e fanno anche radioterapia: al momento quello che indichiamo in queste pazienti selezionate è di sostituire la chirurgia con la crioablazione, senza evitare né la radioterapia né i trattamenti ormonali. Ci aspettiamo una percentuale di recidiva al di sotto dell’1%: il raggiungimento del centesimo paziente per noi è importante, perché il nostro studio prevede l’arruolamento di 234 pazienti e siamo quasi a metà. Vorremmo raggiungere una numerosità statisticamente adeguata, per definire che il controllo di queste pazienti fatto a risonanza magnetica può tranquillamente sostituire il cosiddetto pezzo anatomico tolto dal chirurgo: abbiamo una serie di tools diagnostici che ci consentono di essere altrettanto precisi”.

Per l’interventistica oncologica, sottolinea Orsi, la crioablazione rappresenta l’ultima frontiera, in quanto essa “sta crescendo molto insieme alla chirurgia. Ormai abbiamo dati confortanti sul fegato, sul rene, sul polmone, sulla tiroide: l’idea è fare una vera de-escalation, cioè cominciare a identificare tutti quei tumori che per aggressività, dimensioni e diagnostica precoce meritano un trattamento meno aggressivo, che ovviamente dà un grande vantaggio da un punto di vista clinico ma anche economico; l’impatto sulla società di un trattamento come il tumore della mammella fatto in ambulatorio o in the surgery, rispetto a uno fatto in sala operatoria o in anestesia, ovviamente fa una certa differenza”.

Una diagnostica sempre più raffinata, conclude, “intercetta in misura maggiore i tumori, anche se non tutti: di fatto noi ci occupiamo di quella fetta di pazienti che viene intercettata precocemente con un tumore molto piccolo. D’altro canto la chirurgia non sparirà mai, esistono una serie di situazioni nelle quali non c’è alternativa: inoltre la crioablazione della mammella non è un trattamento del radiologo interventista, ma una pratica clinica trasversale”.

– Foto tratta da Medicina Top –

(ITALPRESS).