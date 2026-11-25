ROMA (ITALPRESS) – E’ stato sottoscritto oggi, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli alla Camera dei deputati, il Protocollo d’intesa tra Sogesid e Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dedicato al tema “La tutela ambientale come strumento di prevenzione oncologica”. L’accordo avvia una collaborazione strutturata tra le due realtà, con l’obiettivo di sviluppare programmi, progetti e iniziative volti a promuovere il benessere dei cittadini, diffondere la cultura della prevenzione e rafforzare la consapevolezza dello stretto legame tra salute, ambiente e qualità della vita.

In particolare, il Protocollo punta a promuovere azioni comuni di informazione, comunicazione ed educazione alla salute, valorizzando le rispettive competenze per sensibilizzare cittadini, comunità e territori sull’importanza della prevenzione oncologica, della sana e corretta alimentazione e della salvaguardia ambientale. L’intesa rappresenta un passo significativo verso una visione integrata delle politiche pubbliche, nella quale la difesa dell’ambiente, la promozione della salute e la prevenzione diventano leve complementari per lo sviluppo sostenibile e la tutela dei cittadini.

Per il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, “promuovere l’adozione di stili di vita corretti e la tutela dell’ambiente significa guardare al futuro, avere a cuore il benessere dei cittadini, anche di quelli che oggi godono di buona salute, e la tenuta della nostra sanità pubblica. Perchè la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale non si costruisce soltanto aumentando le risorse disponibili, ma anche riducendo il bisogno di cure evitabili attraverso la prevenzione primaria, la diagnosi precoce, l’educazione alla salute e la promozione del benessere. Il Ministero della Salute è in prima linea in questa sfida che è anche e soprattutto culturale”.

Per il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, “la prevenzione è uno degli strumenti più importanti per la tutela della salute: significa innanzitutto accrescere la consapevolezza dei fattori di rischio e promuovere stili di vita corretti. E’ altrettanto importante, però, riconoscere anche il profondo legame tra ambiente e salute, perchè la qualità dei luoghi in cui viviamo incide sul benessere della comunità e sull’esposizione ai fattori di rischio. In questa prospettiva, l’intesa tra Lilt e Sogesid assume un valore particolare: mette in comune esperienze, competenze, e capacità operative per promuovere iniziative condivise di educazione alla salute e campagne di comunicazione e sensibilizzazione, riconoscendo alla tutela ambientale un ruolo essenziale nella prevenzione oncologica”.

Per Francesco Schittulli, Presidente Nazionale della Lilt, “con questo protocollo affermiamo un principio che per la Lilt è fondante: la salute della persona non può essere separata da quella dell’ambiente in cui vive. E’ l’approccio One Health, che riconosce l’interdipendenza tra le persone, il mondo animale e gli ecosistemi ed è alla base del nostro progetto “One Health to Longevity”. Non basta vivere più a lungo, ma vivere più a lungo in salute. In questa prospettiva, il risanamento dei territori più compromessi che Sogesid porta avanti rappresenta un’azione di prevenzione oncologica primaria, e investire nella prevenzione significa investire in salute. Per questo la Lilt rivolge un appello al Governo: serve un progetto nazionale complessivo One Health, che diventi l’asse portante delle politiche pubbliche e tenga insieme, in un’unica regia, salute umana, animale e ambientale”.

Per Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, “la prevenzione della salute passa anche e soprattutto dalla tutela dell’ambiente in cui viviamo. Sogesid è impegnata in prima linea nel risanamento ambientale del Paese, attraverso interventi di bonifica nei principali Siti di Interesse Nazionale, da Cogoleto nella Città metropolitana di Genova, passando per Massa Carrara fino a Taranto, e nei siti orfani: aree contaminate, per le quali non è stato possibile individuare il responsabile dell’inquinamento. Si tratta di interventi strategici per recuperare aree compromesse da anni di contaminazione, contrastare le potenziali fonti di rischio ambientale e restituire ai cittadini territori più sicuri e vivibili. Il lavoro che portiamo avanti in questi contesti non rappresenta soltanto un’azione di risanamento del suolo e delle matrici ambientali, ma un investimento concreto sulla salute pubblica e sulla prevenzione. Bonificare significa contribuire a ridurre l’esposizione a fattori di rischio oncologico, proteggere la qualità delle risorse idriche e del suolo, salvaguardare l’agricoltura e la sicurezza delle produzioni alimentari. Significa, quindi restituire alle comunità un ambiente più sano e creare condizioni migliori per le generazioni future”.

“Con la Lilt- continua – condividiamo proprio questa visione: la prevenzione non si esaurisce nella diagnosi precoce e nella promozione di corretti stili di vita, ma comincia anche dalla qualità dell’ambiente in cui viviamo. Mettere in sinergia le competenze tecnico-operative di Sogesid con l’esperienza e la capillarità della Lilt significa rafforzare una cultura della prevenzione che riconosce nell’ambiente un elemento essenziale della tutela della salute”.

– foto ufficio stampa Sogesid –

(ITALPRESS).