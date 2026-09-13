STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Secondo le proiezioni dell’emittente Svt, il centrosinistra è in vantaggio di un solo seggio sul centrodestra alle elezioni svedesi. L’attuale opposizione avrebbe 175 seggi nel nuovo Parlamento, mentre la coalizione di governo uscente 174.

“Credo che la situazione oscillerà nel corso della serata”, dice a Svt l’esperto di analisi elettorali Henrik Ekengren Oscarsson. “Se questo scenario venisse confermato, sarebbe un finale al cardiopalma: a quel punto si tornerebbe a parlare dei voti dall’estero”, commenta Mats Knutson, analista di politica interna di Svt.

La coalizione di centrosinistra è guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, il centrodestra dal premier uscente conservatore Ulf Kristersson.

L’ottenimento della maggioranza potrebbe dipendere da un margine davvero esiguo. In base alle stime di SVT, la differenza tra i blocchi è di appena 20.000 voti.

L’Autorità elettorale svedese ha reso noto che il conteggio preliminare dei voti potrebbe non concludersi prima della fine della settimana. “I voti anticipati arrivati in ritardo e quelli provenienti dall’estero non saranno conteggiati completamente prima di mercoledì o giovedì”, ha dichiarato Lars Aden Lisinski, addetto stampa dell’Autorità elettorale svedese.

La principale incognita riguarda il ruolo dei Democratici di Svezia, formazione nazionalista e anti-immigrazione guidata da Jimmie Akesson, che dal 2022 sostiene il governo senza avere ministri e che ora punta a entrare direttamente nell’esecutivo. Kristersson ha aperto a questa possibilità, mentre Andersson e le forze del centrosinistra si oppongono a un governo che includa la destra radicale. La campagna elettorale è stata dominata dai temi dell’immigrazione, della criminalità e del costo della vita, ma anche dal futuro del welfare, dall’energia e dalla sicurezza.

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(ITALPRESS).