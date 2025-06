Trump lascia in anticipo il G7 “L’Iran avrebbe dovuto firmare l’accordo nucleare”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha lasciato in anticipo il vertice del G7 che si sta svolgendo in Canada per tornare a Washington e concentrarsi sul conflitto in Medio Oriente. Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca in un momento in cui dopo i dazi di Trump ci si aspettava che le questioni commerciali sarebbero state al centro dell’attenzione nel corso del vertice nelle Montagne Rocciose Canadesi.

A rubare la scena del vertice sono stati invece i ripetuti attacchi tra Iran e Israele, con i leader che sono impegnati a discutere su una potenziale dichiarazione congiunta sul conflitto in Medio Oriente: “Devo tornare. È molto importante – ha affermato Trump dopo aver posato per la tradizionale foto con gli altri leader –. Probabilmente vedete quello che vedo io, devo tornare il prima possibile”.

Inizialmente il rientro di Trump a Washington era previsto per la serata di martedì, ma la sua partenza è stata anticipata a lunedì sera dopo una cena di lavoro con gli altri leader del G7. Il ritorno anticipato del presidente americano alla Casa Bianca è stato anticipato da un terribile avvertimento sul suo social Truth in merito allo stato del colloqui Stati Uniti-Iran sul nucleare: “L’Iran avrebbe dovuto firmare l’accordo che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, uno spreco di vite umane – ha scritto Trump -. Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran”.

In precedenza Trump aveva avuto un bilaterale con il primo ministro britannico Keir Starmer per definire i dettagli dell’accordo commerciale annunciato lo scorso mese. Il presidente americano aveva incontrato anche il primo ministro canadese Mark Carney per discutere delle questioni commerciali dopo un primo confronto nello Studio Ovale avvenuto nelle scorse settimane. Nel corso del vertice Trump ha anche dichiarato alla stampa di essere stato in “costante contatto” con il presidente israeliano Benjamin Netanyahu, ribadendo ancora una volta la necessità che l’Iran ponga fine al suo piano nucleare.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).