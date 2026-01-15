Trump incontra Machado alla Casa Bianca

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump ha incontrato la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, premio Nobel per la pace. Il bilaterale, chiuso alla stampa, è arrivato meno di due settimane dopo che le forze statunitensi hanno catturato l’ex presidente Nicolás Maduro e sua moglie a Caracas e li hanno portati a New York per rispondere di accuse di traffico di droga.

Machado ha scelto di non rispondere alle domande dei giornalisti della Casa Bianca innmerito al suo incontro con Trump , o se gli aveva conferito il premio Nobel per la pace. Secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, Trump ha accolto Machado come “una voce notevole e coraggiosa” pur mantenendo una valutazione “realistica” sulla sua capacità di guidare il Venezuela. Il presidente ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a sostenere stabilità e sicurezza nel paese, senza un endorsement diretto alla leadership di Machado.

L’incontro coincide con la preparazione del presidente ad interim Delcy Rodríguez, già vicepresidente di Maduro, al suo primo discorso sullo stato dell’unione venezuelano dopo il rovesciamento di Maduro. La Casa Bianca ha confermato l’intenzione di mantenere contatti regolari con Rodríguez e altri rappresentanti venezuelani, mentre il dibattito sulla transizione politica rimane al centro delle priorità diplomatiche di Washington.

