Trump e l’invito a Musk “Resti nell’amministrazione a tempo indeterminato”

Di Stefano Scibilia WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso della riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, il presidente statunitense Donald Trump ha iniziato il suo discorso parlando del suo operato in termini di immigrazione in questi primi cento giorni di mandato.

Successivamente il tycoon ha parlato del patron di Tesla Elon Musk, presente alla riunione, invitandolo a rimanere nella sua amministrazione “a tempo indeterminato” in un periodo in cui si vocifera che il miliardario si stia preparando a tornare a concentrarsi sulle sue aziende Tesla e SpaceX.

“Siete invitati a restare quanto volete”, ha affermato Trump. Secondo il presidente americano Musk sarebbe stato “trattato ingiustamente” per il suo ruolo nell’aiutare Trump a ridurre le dimensioni e la portata del governo federale. “Hai davvero sacrificato molto”.

Stando alle ultime statistiche, il patrimonio netto di Musk è diminuito notevolmente e le vendite di Tesla sono calate a causa della reazione dell’opinione pubblica ai tagli apportati da Musk al Dipartimento per l’efficienza governativa. Nel corso del Consiglio dei Ministri non è passato inosservato il gioco di Musk con i suoi cappelli.

In un primo momento ne ha indossato uno che promuoveva il DOGE (Dipartimento per l’Efficienza del Governo), poi lo ha sostituito con un cappello del Golfo dell’America, per poi tornare al DOGE. In seguito ha adattato il cappello del Golfo dell’America per renderlo abbastanza largo da poterlo indossare sopra quello del DOGE e ha indossato entrambi i cappelli contemporaneamente.

Durante la riunione del Consiglio dei Ministri, il vicepresidente statunitense JD Vance ha attaccato i giornalisti presenti in aula, accusati di essersi concentrati sulle priorità sbagliate durante i primi 100 giorni di Trump.

Il vicepresidente ha sottolineato i numeri del reclutamento militare e secondo lui la stampa dovrebbe concentrarsi su questo aspetto, piuttosto che su altre storie come il caso di Kilmar Abrego Garcia, ingiustamente deportato in El Salvador il mese scorso: “Perché la stampa si concentra così tanto sulle false sciocchezze, invece di concentrarsi su ciò che sta realmente accadendo nel Paese?”, ha affermato Vance.

Trump ha poi definito il Segretario alla Difesa, definendo Pete Hegseth come “la persona meno controversa” nella sua amministrazione. Hegseth ha risposto a questa considerazione affermando di essere definito controverso perché “abbiamo superato l’obiettivo” alludendo al reclutamento militare. Hegseth è stato nuovamente al centro dell’attenzione all’inizio di questo mese, dopo le rivelazioni del suo coinvolgimento in un’altra chat di messaggistica Signal con informazioni militari riservate, che includevano anche sua moglie e suo fratello.

Nel suo intervemto al Consiglio dei Ministri, Sean Duffy, segretario ai trasporti, ha affermato che l’amministrazione intende installare presto un nuovo sistema di controllo del traffico aereo: “Ne abbiamo parlato io e te – ha detto Duffy a Trump -. È un sistema all’avanguardia che sarebbe l’invidia del mondo”.

Duffy ha inoltre sottolineato che per raggiungere questo obiettivo l’amministrazione avrà bisogno dell’aiuto del Congresso e che il dipartimento sta lavorando per assumere più controllori del traffico aereo, sottolineando che ne mancano circa tremila. Al termine della riunione, Trump ha elogiato la sua amministrazione, caratterizzata da “persone eccezionali”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)