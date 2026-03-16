WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La nostra campagna militare per contrastare le minacce del regime iraniano prosegue con piena intensità”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo alla Casa Bianca durante un incontro con i membri del consiglio di amministrazione del Trump Kennedy Center. Trump ha tracciato un bilancio delle operazioni in corso, sostenendo che le forze statunitensi avrebbero colpito “oltre 7.000 obiettivi”, in larga parte infrastrutture militari e siti strategici. Poi ha parlato di una “riduzione del 90% dei lanci di missili balistici e del 95% degli attacchi con droni”, sottolineando quello che ha definito un significativo indebolimento delle capacità operative iraniane. “Abbiamo attaccato gli impianti in cui vengono prodotti missili e droni, e le operazioni continuano”, ha affermato. Il presidente ha inoltre sostenuto che numerose unità navali sarebbero state distrutte o affondate nel corso delle operazioni, insieme ad altre capacità considerate strategiche per l’apparato militare iraniano.

“Incoraggiamo fortemente altre Nazioni le cui economie dipendono dallo Stretto molto più della nostra, che vengano ad aiutarci con lo Stretto di Hormuz. Noi otteniamo meno dell’1% del nostro petrolio dallo Stretto, mentre alcuni paesi ottengono molto di più. Il Giappone il 95%, la Cina il 90%. Molti europei ne ottengono una quota considerevole”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa alla Casa Bianca. “Numerosi Paesi mi hanno detto che stanno arrivando. Alcuni sono molto entusiasti a riguardo. Alcuni lo sono e alcuni no. Paesi che abbiamo aiutato per molti, li abbiamo protetti da fonti esterne orribili. E il livello di entusiasmo per me conta”, ha aggiunto. Secondo Trump “quella con cui abbiamo a che fare ora è una tigre di carta, non lo era due settimane fa”, ha detto riferendosi all’Iran.

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