Trump atteso in Turchia per il vertice Nato, incontri con Erdogan e Zelensky

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà impegnato in una missione internazionale di alto profilo ad Ankara in occasione del vertice dei leader della NATO, in un contesto segnato da delicate tensioni geopolitiche e da una fitta agenda diplomatica che coinvolgerà i principali attori dello scenario euro-atlantico. Il presidente lascerà Washington in serata, dando ufficialmente il via alla trasferta verso la capitale turca, dove è atteso per l’apertura dei lavori del summit. La giornata di martedì 7 luglio si aprirà con l’arrivo ad Ankara e con la cerimonia ufficiale di accoglienza da parte del presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan, che includerà gli onori militari e la tradizionale rassegna della guardia d’onore presso il complesso presidenziale di Bestepe. Subito dopo, è previsto il bilaterale tra Trump ed Erdogan, considerato uno dei passaggi più rilevanti della visita sul piano politico e strategico. Al centro del confronto, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche, vi saranno i rapporti bilaterali tra Washington e Ankara, il ruolo della Turchia all’interno della NATO e le principali crisi regionali che interessano il quadrante mediorientale ed euro-asiatico.

Nel corso della serata, il presidente americano parteciperà alla cena sociale dei leader dell’Alleanza Atlantica, appuntamento riservato ai capi di Stato e di governo, che rappresenta un momento informale ma cruciale per lo scambio politico tra i partner dell’Alleanza. La giornata di mercoledì 8 luglio costituirà il cuore operativo del vertice. In apertura è previsto un incontro tra il presidente americano e il segretario generale della NATO Mark Rutte, seguito dalla tradizionale foto di famiglia dei leader dell’Alleanza, momento simbolico che precede l’avvio delle sessioni plenarie. Successivamente si terrà la sessione di lavoro dei capi di Stato e di governo della NATO, durante la quale verranno affrontati i principali dossier strategici: dal rafforzamento della difesa collettiva al sostegno ai Paesi sul fianco orientale, fino al coordinamento sulle principali crisi internazionali in corso e alle prospettive di lungo periodo dell’Alleanza. Particolare attenzione sarà riservata al dossier ucraino. Nel corso del vertice è infatti previsto un incontro bilaterale tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un faccia a faccia che si preannuncia centrale per la definizione delle prossime mosse occidentali sul sostegno a Kiev e sulla gestione del conflitto con la Russia, in un quadro di crescente pressione diplomatica e militare.

Non si esclude una serie di ulteriori consultazioni informali con altri leader presenti al summit, in un contesto caratterizzato da un’intensa attività diplomatica parallela ai lavori ufficiali. Nel pomeriggio, al termine delle sessioni, il presidente americano terrà una conferenza stampa conclusiva, durante la quale illustrerà i principali risultati del vertice e le posizioni dell’amministrazione statunitense sui temi affrontati nel corso dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza euro-atlantica e al rafforzamento dell’unità politica dell’Alleanza. Conclusi gli impegni ad Ankara, il presidente lascerà la capitale turca nel pomeriggio inoltrato per fare ritorno negli Stati Uniti, dove è previsto l’arrivo alla Casa Bianca in serata.

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