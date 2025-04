Truffano anziana nel vibonese, due arresti e 20mila euro recuperati

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Due uomini, un 48enne e un trentenne, sono stati arrestati a Vibo Marina per truffa aggravata, dopo aver messo in atto l’ennesimo raggiro ai danni di un’anziana donna.

I due si erano presentati nei pressi dell’abitazione della vittima dopo averla contattata telefonicamente: al telefono, uno dei truffatori si era finto un Carabiniere, riferendo che la figlia della donna era rimasta coinvolta in un grave incidente e che, per “sistemare la situazione”, era necessario consegnare subito denaro o oggetti di valore. Scossa dalla notizia, la vittima ha consegnato gioielli per un valore di circa 20.000 euro, cadendo nel tranello.

A far saltare il piano dei due malviventi è stata una pattuglia della Stazione Carabinieri di Vibo Marina, supportata dai militari della Sezione Radiomobile e del Nucleo Operativo già presenti in zona per un’attività preventiva, intensificata in seguito a segnalazioni di cittadini che avevano notato persone aggirarsi con fare sospetto sul territorio.

Proprio l’atteggiamento furtivo dei due arrestati, notato nei pressi dell’abitazione dell’anziana, ha insospettito i militari che sono intervenuti immediatamente. Bloccati e identificati, i due sono stati trovati in possesso della refurtiva e condotti in caserma.

– Foto Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)