Bando di 50 milioni per l’olivicoltura, Gallo “Guardiamo al futuro del settore in Calabria”

CATANZARO (ITALPRESS) – Pubblicato il bando relativo all’intervento SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del comparto olivicolo, finanziato con 50 milioni di euro nell’ambito del Complemento di sviluppo rurale della Calabria 2023-2027, con risorse della Politica agricola comune. La misura punta a sostenere gli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, attraverso investimenti destinati a rafforzare la competitività delle aziende, migliorare la produttività, valorizzare le produzioni e favorire l’innovazione lungo l’intero ciclo produttivo. Tra gli interventi finanziabili rientrano la realizzazione di nuovi oliveti intensivi e ad alta densità, il rinfittimento degli impianti esistenti, gli investimenti per l’espianto e il reimpianto degli oliveti e le opere di recupero e valorizzazione degli oliveti secolari e dell'”olivicoltura eroica”. Particolare attenzione è dedicata alla meccanizzazione delle operazioni colturali e della raccolta, elemento sempre più decisivo per garantire sostenibilità economica e competitività alle imprese. Il bando prevede inoltre contributi per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, per l’acquisto di terreni entro il limite del 10% dell’investimento complessivo e per le spese tecniche e professionali connesse alla progettazione e alla realizzazione degli interventi. Sono ammissibili anche opere per nuovi impianti irrigui, la riconversione di sistemi esistenti finalizzata al risparmio idrico, la realizzazione di sistemi di captazione e raccolta delle acque e il recupero e trattamento delle acque reflue aziendali, in un’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici e di maggiore sostenibilità ambientale.

“L’olivicoltura è uno dei pilastri dell’agricoltura calabrese e rappresenta un patrimonio economico, ambientale e culturale che intendiamo tutelare e valorizzare. Con questo bando – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo- diamo piena attuazione al Piano olivicolo regionale, accompagnando le imprese in un percorso di innovazione e crescita. Le risorse stanziate – aggiunge Gallo – consentiranno alle aziende di investire in nuovi impianti, tecnologie, meccanizzazione e sistemi di gestione sostenibile dell’acqua, affrontando con strumenti concreti le sfide poste dal cambiamento climatico e dall’evoluzione dei mercati. È una misura che guarda al futuro del settore – conclude l’assessore Gallo – e punta a rafforzare la capacità competitiva delle imprese calabresi in Italia e all’estero”.

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale con un’intensità pari al 65% della spesa ammissibile, percentuale che sale al 75% per le piccole aziende agricole, ovvero quelle con meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende agricole singole, gli investimenti dovranno essere compresi tra 20 mila e 300 mila euro. Per le forme associate, invece, la soglia va da 200 mila euro fino a un massimo di 3 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica https://documentale.regione.calabria.it/portale/ entro il 31 luglio 2026, pena l’esclusione dalla procedura. Il bando è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/pac-2023-2027-approvazione-dellavvi so-pubblico-e-presentazione-domande-di-sostegno-investimenti-delle- aziende-agricole-del-comparto-olivicolo/

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

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