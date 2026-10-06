Trovato morto in casa a Torino, arrestati un uomo e una donna

TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Torino, coordinati dalla locale Procura, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e una donna ritenuti responsabili di omicidio aggravato.

La coppia, 45 anni lei 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l’omicidio premeditato di un cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto il 6 luglio scorso all’interno della propria abitazione in Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno.

-Foto di repertorio Carabinieri-

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