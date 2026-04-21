AURUNCA (CASERTA) (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sulla scomparsa del 20enne di Sessa Aurunca di cui si erano perse le tracce lo scorso 19 marzo. Nella notte odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta hanno eseguito un decreto di fermo, emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di un 19enne residente nella frazione di San Castrese, gravemente indiziato di omicidio e occultamento di cadavere.

Il corpo della vittima è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un cavedio adiacente al terrazzo dell’abitazione dell’indagato, un amico con cui la vittima era stata vista prima di sparire. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stato occultato all’interno di un sacco e coperto con materiale di risulta. Secondo quanto reso noto dal Procuratore Pierpaolo Bruni, nel corso dell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità. L’indagato ha dichiarato di aver colpito la vittima con due coltellate e di averne poi gettato il corpo dal terrazzo nel cavedio sottostante. I rilievi effettuati dal Nucleo Investigativo di Caserta all’interno dell’abitazione, ritenuta la scena del crimine, hanno portato al sequestro dell’immobile e di un coltello con lama di 8 cm, verosimilmente l’arma del delitto. La salma è stata trasferita presso il Centro di Medicina Legale di Caserta per l’esame autoptico, mentre il 19enne è stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).