CAGLIARI (ITALPRESS) – Tris italiano nella seconda e ultima giornata della Coppa Europa per Club Cagliari 2022. A laurearsi squadre campioni continentali sono le fiorettiste dei Carabinieri, gli sciabolatori delle Fiamme Oro e le sciabolatrici dell’Aeronautica Militare al tramonto di una domenica di grande scherma sulle pedane del PalaPirastu, che ha chiuso nel modo più spettacolare il weekend di assalti in Sardegna.

Nel fioretto femminile, i Carabinieri con Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Sinigalia hanno battuto in finale per 45-43 le Fiamme Oro che schieravano Giulia Amore, Vittoria Ciampalini, Martina Favaretto e Alice Volpi. Un grande derby italiano, tiratissimo fino alle ultime stoccate. Terzo posto per le spagnole del Club de Esgrima Cardenal Cisneros (Andrea Breteau, Ariadna Castro, Maria Teresa Diaz Escalona e l’italiana Elena Tangherlini), che si sono imposte nella finale per il bronzo sulla CSA Steaua Bucharest (Maria Boldor, Malina Calugareanu, Andreea Dinca, Anca Saveanu) per 45-38.

Fiamme Oro campioni invece nella sciabola maschile con Luca Curatoli, Luca Fioretto, Riccardo Nuccio e Pietro Torre grazie al successo per 45-33 nella finale contro la C.S. Dinamo Bucharest, forte team rumeno che presentava Rares Ailinca, Cordin Cozmuleanu, Iulian Teodosiu e Paul Ursachi.

Medaglia di bronzo per la squadra dell’Ucraina (Bogdan Platonov, Oleksiy Statsenko, Yuriy Tsap, Andriy Yagodka), che si ha battuto 45-32 nella finale per il terzo posto l’Esercito (Dario Cavaliere, Gabriele Foschini, Emanuele Nardella, Giovanni Repetti).

Nella sciabola femminile, invece, in un altro splendido derby in casa Italia, vittoria dell’Aeronautica Militare con Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano e Claudia Rotili che in finale ha superato per 45-38 le Fiamme Oro composte da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Lucia Stefanello. Terzo posto per il Club de Esgrima el Oso y el Madrono (Lucia Martin-Portugues, Celia Perez-Cuenca, Maria Ventura e Fabiola Villegas Montelongo), che ha sconfitto 45-43 la Bulgaria (Olga Hramova, Yoana Ilieva, Emma Neikova).

Si conclude così la Champions League della scherma che ha aperto in Italia la grande stagione internazionale, con organizzazione dell’Accademia d’Armi Athos su incarico della Confederazione Europea di Scherma e il supporto fondamentale della Federazione Italiana Scherma e del Comune di Cagliari. In totale, nel weekend sardo, 200 gli atleti impegnati in rappresentanza di 19 Paesi, per un evento apprezzato da tutte le delegazioni del Vecchio Continente.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

