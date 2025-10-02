Triathlon, Suzuki e Fitri insieme alla World Cup di Roma

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Triathlon sceglie Suzuki per la Coppa del Mondo in programma a Roma sabato, confermando il legame che unisce le due società e l’impegno comune a promuovere lo sport multidisciplinare per eccellenza, che unisce resistenza, tecnica e passione. Giunta alla sua terza edizione, la tappa romana della World Cup porterà nella Capitale quasi 90 atleti provenienti da 26 Paesi, con nomi di rilievo assoluto come l’oro olimpico di Tokyo 2020 Kristian Blummenfelt. I migliori triatleti internazionali si sfideranno in un contesto unico, nel cuore del quartiere Eur, lungo un percorso spettacolare su distanza sprint (750 m di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa).

“Suzuki supporta con passione i valori dello sport agonistico: impegno, sacrificio, sfida ai propri limiti, rispetto delle regole e dell’avversario, mirati alla competitività e alla vittoria – ha commentato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia – La “triplice” vede tra i protagonisti atleti capaci di eccellere adattandosi con flessibilità mentale e fisica a tre discipline di resistenza diverse. Siamo orgogliosi di accompagnare gli atleti FITri della nazionale italiana di triathlon alla Coppa del Mondo di Roma. L’assegnazione dell’evento da parte degli organi sportivi internazionali dimostra la costante crescita e le grandi capacità del movimento triatletico italiano, altro motivo di orgoglio per Suzuki di essere sul body dei nostri triatleti”.

“Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione internazionale e ospitarlo nuovamente nella Capitale rappresenta per il nostro movimento un riconoscimento importante e una straordinaria opportunità di crescita e promozione – aggiunge Riccardo Giubilei, presidente FITri – Avere accanto un partner così prestigioso come Suzuki, che condivide i nostri valori di impegno, innovazione e sostenibilità, ci rende particolarmente fieri in ottica di un lavoro di squadra che da sempre contraddistingue il nostro rapporto”.

