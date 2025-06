TARANTO (ITALPRESS) – Si sono svolti a Taranto i Campionati del Mediterraneo, prestigiosa manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon sotto l’egida della Mediterranean Triathlon Federation e di World Triathlon valevole come test event per i prossimi Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. E’ stato trionfo azzurro con gli atleti italiani che sono riusciti a conquistare il gradino più alto del podio nella gara donne con Martina McDowell (CUS Udine) e una splendida tripletta tricolore nella gara uomini con Lorenzo Pelliciardi (Valdigne Triathlon) nuovo Campione del Mediterraneo in volata davanti a Miguel Espuna Larramona (CUS Pro Patria Milano) argento e Davide Menichelli (K3 Cremona) bronzo e terzo al traguardo. Nella gara femminile, assolo di Martina McDowell che ha vinto i Campionati del Mediterraneo davanti al duo spagnolo Alejandra Seguà Soria e a Natalia Castro Santos. L’azzurra portacolori del CUS Udine ha controllato negli ultimi chilometri di corsa la gara dopo aver guadagnato il vantaggio decisivo per la vittoria nelle prime due frazioni di nuoto e ciclismo con una fuga in solitaria che ha laasciato le inseguitrici alle sue spalle divise in due gruppi ad inseguire. Per le altre azzurre in gara, quarto posto per Giada Stegani (Leosport) a pochi secondi dal terzo gradino di bronzo, sesto posto per Claudia Carmela Paladini (K3 Cremona), ottava Denise Cavallini (DDS), undicesima Erica Maculan (Valdigne Triathlon), tredicesima Laura Ceddia (Valdigne Triathlon), quattordicesima Zoe Orsolini (Valdigne Triathlon) e ritiro per Paola Sacchi (707).

Tra gli uomini, la splendida tripletta azzurra che ha colorato di tricolore il podio all’ombra del Castello Aragonese con Pelliciardi, Espuna e Menichelli è stata determinata nella corsa finale dopo che nella prima frazione lo spagnolo Adrian Martinez Banya insieme al connazionale Jesus Vela Vela e al turco Gultigin Er hanno provato lo strappo poi ripreso dal gruppo in zona cambio alla prima transizione. La frazione di ciclismo ha visto il gruppo compatto con una ventina di atleti al comando ed è stata bagarre finale nei 5 km di corsa con il tripudio azzurro finale.

Gli altri azzurri in gara si sono classificati in sesta posizione Andrea Balestreri (Valdigne Triathlon), in settima Daniele Gambitta (Magma Team), dodicesimo Fiorenzo Angelini (G.G. Fiamme Oro), quindicesimo Filippo Lisi (Team Star), sedicesimo Thomas Francesco Previtali (Valdigne Triathlon), diciannovesimo Francesco Strada (Valdigne Triathlon), rispettivamente ventiduesimo e ventitreesimo Federico Tondi (G.S. Fiamme Oro) e Giacomo Mazzolin (Valdigne Triathlon).

La gara sprint – 750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa – nello splendido scenario offerto dalla città pugliese ha visto svilupparsi il campo gara lungo i percorsi dei prossimi Giochi del Meditterraneo, tra Mar Piccolo, il Castello Aragonese, il Ponte di San Francesco di Paola, il museo MARTA, via Cesare Battisti, l’Arsenale Militare Marittimo, il lungomare Vittorio Emanuele III.

L’evento in uno dei contesti gare più belli che il Medierraneo possa offrire è stato un successo tecnico ed organizzativo che ha dimostrato come il gioco di squadra tra Federazione Italiana Triathlon, Federazione del Mediterraneo, Enti locali come Comune di Taranto e Regione Puglia e Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo abbia creato una caso di successo e possa rappresentare il miglior biglietto da visita da inviare al mondo sportivo composta da atleti, tecnici e appassionati per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre 2026 tra Taranto (sede principale), Lecce, Brindisi, Fasano e altre località.

“Davvero un’ineccepibile organizzazione che ha messo a regime tutte le parti di un percorso e di una gara affascinante che è risultata tecnicamente validissima in uno scenario particolarmente evocativo” le parole del Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei. “Le acque cristalline del Mar Piccolo di Taranto, i bastioni del Castello Aragonese e il centro della città di Taranto sono stati presi d’assalto dalle atlete e dagli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Abbiamo assegnato il titolo di campione del Mediterraneo e abbiamo testato quella che sarà l’organizzazione dei prossimi Giochi del Mediterraneo del prossimo anno ad agosto. Il Triathlon entra di buon diritto nel computo delle mini olimpiadi del Mediterraneo e lo fa da protagonista come sa farlo ogni volta che gioca di squadra. Voglio ringraziare la Regione Puglia, l’Amministrazione comunale di Taranto, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo, la società Otrè Triathlon, tutte le società di volontari coordinate splendidamente dal Comitato Regionale Puglia guidato dal Presidente Antonio Tondi e il consigliere federale Nicola Intini. Ringrazio tutti. Le risposte di tecnici, atleti, Federazioni straniere entusiaste sono il miglior tributo che potevamo attenderci per un lavoro di squadra che ha portato il Triathlon ad essere protagonista ancora una volta”.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

