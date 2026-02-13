Home Video News Xinhua Treno lento, vite in movimento nelle montagne nel sud-ovest della Cina
Nel cuore delle montagne della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, un treno lento si snoda attraverso le valli come una linea vitale in movimento. Con tariffe molto basse, il treno n. 5633 trasporta gli abitanti dei villaggi ai mercati, sposta prodotti agricoli e bestiame e porta anche i bambini del posto a scuola. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)