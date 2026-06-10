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Cina, presentato primo modulo di alimentazione per ridurre costi del calcolo IA
Una stazione di alimentazione prefabbricata, progettata esclusivamente per i data center dedicati all'IA, è stata recentemente messa in funzione nella città di Qingdao, nella Cina orientale. Assemblato in loco come se si trattasse di mattoncini, il sistema è in grado di ridurre i tempi di costruzione di quasi il 70% e i costi dell'elettricità per ogni token di IA di circa il 30%. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)