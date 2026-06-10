Cina, espansione globale di marchi nazionali tutelando proprietà intellettuale

L'amministratore delegato dell'International Trademark Association (INTA) afferma che le aziende cinesi non si limitano più a esportare prodotti, ma stanno diventando veri marchi globali. Per sostenere questo percorso entusiasmante, si è tenuto di recente a Pechino un seminario speciale. Durante l'evento, l'INTA ha presentato ufficialmente la terza fase della sua serie di guide "Know Before You Go", pensata per sostenere le aziende cinesi nel loro percorso di espansione globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)