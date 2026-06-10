Home Video News Xinhua Cina, primi battiti di vita per un elefantino nello Yunnan
Cina, primi battiti di vita per un elefantino nello Yunnan
Un raro sguardo alla vita prima della nascita. Un'elefantessa selvatica incinta, appartenente alla famosa "famiglia dal naso corto" di Xishuangbanna, nello Yunnan della Cina sud-occidentale, mostra movimenti visibili del feto. Il suo branco, sempre al suo fianco, l'ha protetta durante tutta la gravidanza, che dura dai 18 ai 22 mesi. (XINHUA/ITALPRESS) (Fonte video: Xinhua)