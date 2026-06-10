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Cina, le mosse vincenti del “supermercato del mondo” Yiwu in termini di sviluppo
Nella Cina orientale, Yiwu, il "supermercato del mondo", ha creato un vasto mercato e un'importante industria a partire dalle piccole merci. Da mercato improvvisato a hub commerciale globale, dalla semplice compravendita a livello mondiale alla fornitura di servizi in tutto il mondo, ecco cosa conferisce allo sviluppo di Yiwu una vitalità così duratura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)