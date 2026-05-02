Trenitalia e Interrail, arriva il Pass digitale per viaggiare in tutta Europa

ROMA (ITALPRESS) – Acquistare un Pass Interrail diventa più semplice e un’esperienza completamente digitale. Interrail e Trenitalia (Gruppo FS) annunciano una svolta strategica nella loro partnership: grazie all’integrazione dello standard OSDM (Open Sales and Distribution Model), il Pass Interrail è oggi disponibile in formato digitale e acquistabile direttamente su trenitalia.com, oltre che presso le biglietterie Trenitalia e le agenzie del network Trenitalia.

“La nuova connettività – si legge in una nota – ottimizza i processi di distribuzione dei Pass Interrail – la soluzione che permette di viaggiare liberamente in 33 Paesi europei e oltre 30.000 destinazioni – garantendo un’esperienza di acquisto più fluida e immediata, sia per i viaggiatori sia per i partner del network distributivo. L’adozione dello standard OSDM, infatti, abilita una comunicazione strutturata tra le piattaforme di vendita dei diversi operatori ferroviari, garantendo una distribuzione più efficiente e una maggiore flessibilità commerciale sull’intera rete ferroviaria europea”.

Questo traguardo conferma la solida collaborazione tra le due organizzazioni. Trenitalia, infatti, ha incluso i treni Frecce, Intercity e Regionali nel network Interrail – previa eventuale prenotazione del posto per l’Alta Velocità direttamente nell’app mobile di Interrail – e sostiene il progetto anche attraverso l’offerta dedicata ai clienti stranieri del One Country Pass per l’Italia.

L’implementazione della connettività OSDM segna l’evoluzione naturale di questa partnership, rafforzando l’infrastruttura digitale a supporto della mobilità ferroviaria e delle vendite internazionali.

“Questa integrazione nel sistema di vendita Trenitalia semplifica l’accesso ai Pass Interrail, facilitando anche la creazione di pacchetti e la promozione di viaggi ferroviari internazionali – prosegue la nota di Trenitalia -. Il miglioramento della connettività favorisce inoltre l’evoluzione costante dell’ecosistema dei Pass Interrail digitali, permettendo ai viaggiatori di scegliere e ricevere istantaneamente il Pass più adatto al proprio itinerario europeo, con la possibilità di pianificare e gestire i propri viaggi direttamente tramite l’app di Interrail “Rail Planner””.

Sebbene la natura del Pass Interrail rimanga invariata, il rafforzamento dell’integrazione digitale ne accresce l’accessibilità e potenzia le opportunità di vendita all’interno dell’intero canale distributivo italiano e internazionale.

“La connettività digitale è fondamentale per il futuro della vendita ferroviaria internazionale – ha dichiarato Ozlem Birkalan, Chief Brand and Commercial Officer di Interrail -. Questo traguardo raggiunto con Trenitalia rappresenta un enorme passo avanti verso un ecosistema ferroviario più integrato. Rafforzando le modalità di distribuzione e accesso ai nostri prodotti, aiutiamo un numero sempre maggiore di viaggiatori a scoprire la bellezza di esplorare l’Europa in treno”.

“La nostra collaborazione con Interrail rende l’Europa ancora più vicina e accessibile – ha sottolineato Francesco Cacciapuoti, Direttore Sales di Trenitalia -. Grazie alla nuova connettività digitale, acquistare un Pass su trenitalia.com diventa un gesto semplice e immediato. Il nostro obiettivo è restituire al viaggiatore la libertà di vivere un’esperienza autentica e profonda, trasformando il viaggio in treno da semplice spostamento a cuore pulsante di un’avventura senza confini”.

“Questo progetto si inserisce pienamente nel percorso strategico che Trenitalia sta portando avanti a livello europeo per rendere il viaggio in treno sempre più semplice e accessibile, anche oltre i confini nazionali”, ha dichiarato Federica Santini, Direttrice Strategie & Traveler Experience di Trenitalia. “L’integrazione digitale del Pass Interrail attraverso lo standard OSDM è un esempio concreto di come protocolli comuni possano tradursi in benefici tangibili per i passeggeri e per i Partner, semplificando l’interoperabilità e l’accesso ai servizi e rafforzando il ruolo del treno come pilastro della mobilità europea sostenibile“.

“Quest’ultimo progresso rafforza la base digitale dell’esperienza Interrail – conclude Trenitalia -, contribuendo a offrire le migliori opzioni di mobilità per attraversare il continente. In un’epoca in cui si cercano modalità di esplorazione sempre più significative e sostenibili, il treno si conferma il mezzo green per eccellenza per vivere l’Europa”.

-Foto ufficio stampa Trenitalia-

(ITALPRESS).