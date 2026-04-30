Donna incinta di 7 mesi partorisce a bordo di un volo Dakar-Roma di ITA Airways

ROMA (ITALPRESS) – Sul volo Ita Airways AZ855 partito da Dakar la scorsa notte e diretto a Roma Fiumicino, dopo un’ora dal decollo una donna incinta di sette mesi ha dato prematuramente alla luce un bambino. “La madre e il neonato hanno ricevuto immediata assistenza da parte dell’equipaggio, che ha dimostrato grande professionalità, e due passeggere, un medico e un’infermiera, a cui vanno i più vivi ringraziamenti da parte della Compagnia – si legge in una nota della compagnia –. Il piccolo, in perfetta salute, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia di ITA Airways, che augura al bimbo una splendida vita piena di gioie”.

– Foto ufficio stampa ITA Airways –

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