Ita Airways, al via il primo volo diretto Roma Fiumicino-Houston

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways annuncia il nuovo volo intercontinentale tra Roma Fiumicino (FCO) e Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH), il primo collegamento diretto nella storia tra le due città.

“Il nuovo volo rafforza la posizione di ITA Airways negli Stati Uniti, che rappresentano il mercato principale dopo quello italiano, e incrementa la connettività transatlantica – si legge in una nota -. Houston, la quarta città più grande degli USA e punto nevralgico per l’industria energetica a livello globale, non aveva mai avuto collegamenti diretti con Roma. Questa nuova tratta risponde, così, alla crescente domanda sia di viaggi d’affari che turistici tra i due Paesi”.

Per celebrare l’apertura del nuovo volo, si sono tenute due cerimonie inaugurali, la prima presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e la seconda allo Houston George Bush Intercontinental Airport, entrambe alla presenza delle istituzioni, delle autorità locali e aeroportuali e del management della Compagnia, a testimonianza del valore strategico che il nuovo volo ha sia per le relazioni economiche, che per quelle culturali e turistiche tra Italia e Stati Uniti.

“Houston rappresenta un’importantissima novità per la nostra compagnia che vede un’ulteriore crescita sul network di lungo raggio, su cui vogliamo fondare il nostro futuro sviluppo. È una città dinamica che unisce il suo ruolo di capitale globale del settore energetico a una vivace scena artistica e culturale in forte crescita. Il nuovo volo amplia le opportunità di accesso all’Italia per i residenti di Houston e dell’intera area del Golfo del Messico, offrendo un collegamento diretto con Roma e ulteriori connessioni verso numerose destinazioni in Italia e in Europa – ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways –. Siamo orgogliosi di inaugurare questo nuovo collegamento, che consentirà ai nostri passeggeri di vivere un’esperienza autenticamente italiana fin dal momento dell’imbarco a Houston”.

“È con grande emozione e orgoglio che oggi saluto personalmente tutti i nostri passeggeri in partenza sul primo volo Roma Fiumicino – Houston di ITA Airways – ha affermato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways -. Questa rotta rappresenta per noi molto più di un nuovo collegamento. È un ponte che avvicina persone, storie e culture e riafferma il nostro ruolo di ambasciatori del Made in Italy nel mondo, e l’impegno a diventare il vettore di riferimento sia per gli italiani che viaggiano nel nostro Bel Paese, sia per chi desidera raggiungere mete intercontinentali. Allo stesso tempo – ha aggiunto il Presidente – consente ai numerosi italo-americani in Texas di riavvicinarsi alle proprie radici, offrendo loro un volo diretto che li riporta dai propri cari, creando nuove opportunità di incontro e relazioni significative che rendono ogni viaggio indimenticabile”.

“È un grande giorno per gli abitanti di Houston. Come texano e come Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, sono entusiasta del nuovo collegamento diretto di ITA Airways tra Houston e Roma – ha dichiarato Tilman J. Fertitta, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e a San Marino -. Questa connessione rafforza i legami economici che favoriscono la comprensione reciproca e una prosperità condivisa, e sono grato all’Amministratore Delegato di ITA Airways Joerg Eberhart, al Sindaco John Whitmire e a tutti i partner che hanno contribuito a renderla possibile”.

“Accogliamo con grande soddisfazione il nuovo collegamento ITA Airways da Fiumicino verso Houston – ha sottolineato Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma -. È una rotta strategica per l’espansione del network intercontinentale dell’aeroporto della Capitale e segna, per la prima volta, un volo diretto tra l’Italia e una delle metropoli più dinamiche degli Stati Uniti, punto di riferimento nel settore economico, energetico, industriale e tecnologico, e con una domanda solida sia sul fronte business che leisure. Con questa nuova rotta, nella Summer 2026, salgono a ben 22 gli aeroporti nordamericani collegati a Fiumicino, rafforzando ulteriormente i profondi legami economici, culturali e industriali tra Italia e Stati Uniti e contribuendo a creare nuove opportunità di scambio, investimento e collaborazione tra due Paesi storicamente alleati e sempre più interconnessi”.

“Houston è da tempo una città internazionale con profondi legami con l’Italia nel business e nella cultura, e oggi rafforziamo questi rapporti in modo significativo – ha spiegato John Whitmire, Sindaco di Houston -. Questo è il primo volo diretto in assoluto per Roma, e collega due città globali note per innovazione, energia e storia. Apre nuove opportunità per il commercio, il turismo e gli investimenti, rendendo al contempo Houston ancora più accessibile mentre ci prepariamo ad accogliere il mondo per la Coppa del Mondo FIFA. Questa rotta è un vantaggio per i viaggiatori, per la nostra economia ed è un ulteriore segnale che Houston è stata scoperta e continua a essere protagonista sulla scena globale”.

“L’avvio del servizio diretto tra Houston e Roma colma una storica lacuna nella connettività globale e riflette la crescente domanda di collegamenti internazionali – ha detto Jim Szczesniak, Director of Aviation di Houston Airports -. Questa rotta rafforza il ruolo dell’aeroporto di Houston IAH come principale porta d’accesso globale, collegando milioni di passeggeri a destinazioni in cinque continenti. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a ITA Airways e di accogliere i viaggiatori con la tipica ospitalità di Houston in un ambiente di eccellenza mondiale, organizzato e funzionale”.

I voli inaugurali sono stati operati con Airbus A330-900 di ultima generazione. Con l’avvio del nuovo collegamento, Houston diventa la nona destinazione nordamericana di ITA Airways, e si aggiunge ai collegamenti dall’Italia verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington D.C., Chicago e Toronto. Il nuovo collegamento che inizialmente prevede 3 frequenze settimanali, in aumento a 5 dal 1° giugno 2026, consentirà coincidenze verso numerose destinazioni italiane grazie all’ampia rete domestica della compagnia da Roma Fiumicino e Milano Linate, rafforzando il ruolo di ITA Airways come ponte tra il Nord America, l’Italia e l’Europa.

-Foto Arcobelli-

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