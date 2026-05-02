Ventotene Europa Festival, torna la Spring School sul processo d’integrazione europeo

ROMA (ITALPRESS) – Tutela della libertà di stampa, federalismo europeo e quell’Unione Europea “politica”, grande incompiuta: sono i temi principali che saranno affrontati nella decima edizione del Ventotene Europa Festival. La manifestazione – ideata dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa – da dieci anni coinvolge giovani universitari, studenti e studentesse di Scienze Politiche, Relazioni internazionali e corsi affini, per formarli sulle dinamiche storico-politiche del processo d’integrazione europea a partire dalle sue origini.

I lavori sull’isola di Ventotene ripartiranno in coincidenza con la Festa dell’Europa del 9 maggio, quando ai giovani provenienti da diverse parti d’Italia si unirà anche un gruppo di studenti e studentesse di vari licei romani che hanno frequentato la Scuola d’Europa, sempre a cura dell’associazione.

La Spring School of Europe sull’Integrazione europea mira a sensibilizzare i giovani stimolando la riflessione sull’Unione Europea e i suoi valori fondanti, promuovendo la partecipazione e il senso di appartenenza.

Il programma – che per gli universitari si apre l’8, un giorno prima del Festival, e si chiude un giorno dopo, l’11 maggio – permette di fare un’esperienza immersiva di cittadinanza, con conferenze di relatori esperti e il coinvolgimento in laboratori e workshop per confrontarsi sul futuro del continente e delle sue istituzioni.

Sull’isola sono attesi: Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, Elena Grech, vicecapo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, e Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

E, ancora, è previsto un intervento di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e la partecipazione di: Massimiliano Smeriglio (assessore alla Cultura di Roma Capitale), Guido D’Ubaldo (presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio), Raffaele Torino (Università Roma Tre), Andrea Patroni Griffi (Università Federico II di Napoli), Mirella Parachini (Associazione Luca Coscioni), Piero Graglia (Università degli Studi di Milano Statale), Nadia Rollè (direttrice Public Affairs Nomos), Alessandro Barbano, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Daniela Preziosi, Mario Sechi, Guido Bosticco, Monica Giandotti, Stefano Menichini, Giovanna Reanda e Antonio Padellaro.

Dal 2017 hanno partecipato al Festival oltre 1200 giovani europei di nazionalità italiana, francese, tedesca, portoghese, greca, polacca, ungherese, belga, lettone, danese, austriaca, romena, inglese, irlandese. Il Festival è organizzato con il contributo di ACRI, dell’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con la partecipazione di CDE dell’Università degli Studi Roma Tre e del Centro Studi Parlamentari NOMOS, e con il patrocinio del Comune di Ventotene, della Regione Lazio e dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).