Tre detenuti evasi dal Malaspina di Palermo, due già catturati

PALERMO (ITALPRESS) – Evasione dal carcere minorile Malaspina, a Palermo. Tre giovani detenuti sarebbero riusciti a fuggire, probabilmente con alcuni lenzuoli legati tra loro per calarsi dalle mura della casa circondariale.

Due dei tre detenuti evasi questa mattina sono stati catturati. Le ricerche sono andate avanti per tutta la mattinata, anche con l’ausilio di un elicottero. Il primo fuggitivo è stato preso nel giro di poche ore, non troppo distante dal carcere; il secondo è stato invece rintracciato a Ballarò nel primo pomeriggio. Ancora in corso le ricerche dell’ultimo evaso, con le principali attenzioni delle forze dell’ordine rivolte alle stazioni ferroviarie e al porto.

