Tre ciclisti travolti e uccisi da un’auto in provincia di Bari

BARI (ITALPRESS) – Tre ciclisti sono morti e un quarto è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale dopo essere stati travolti da un’auto sulla strada provinciale Sp231 fra Terlizzi e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Lo rende noto su facebook il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico: “Questa mattina tre ciclisti hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla SP 231. Una notizia che ci lascia sgomenti, increduli. La strada, che dovrebbe unire, oggi ci restituisce solo dolore. Ai familiari e a tutta la città di Andria va il nostro abbraccio più sincero, il rispetto del silenzio e della preghiera, nella speranza che possano trovare conforto nella vicinanza e nella solidarietà di tutta la nostra cittadinanza”.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

L’incidente è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 231 nel tratto tra Terlizzi e Ruvo di Puglia in direzione Bari, quando una Lancia Delta ha investito cinque ciclisti del gruppo Ciclo Avis Andria. Alla guida del veicolo un 32enne che vive a Corato, originario di Ruvo di Puglia: è stato lui, rimasto ferito dopo aver terminato la propria corsa sul guardrail, a chiamare i soccorsi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti delle polizie locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia e i carabinieri, per i rilievi del caso. Dopo essere stato sottoposto ai rilievi del caso, l’uomo è stato portato al Policlinico di Bari.

