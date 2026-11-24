Home Video News Pillole Manovra, Meloni “Nuove agevolazioni fiscali per i giovani lavoratori”
Manovra, Meloni “Nuove agevolazioni fiscali per i giovani lavoratori”
ROMA (ITALPRESS) - "Nel 2027 oltre a confermare la tassazione al 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali, introduciamo nuove agevolazioni per i giovani lavoratori: aumenti tassati all’1% fino 2500 euro e rafforzamento dei fringe benefit. C'è chi i giovani li cerca solo quando servono in piazza. Noi lavoriamo perché si sentano valorizzati ogni giorno, a partire dal loro lavoro". Così in un video sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. sat/azn (Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)