Agricoltura nella morsa della crisi climatica

ROMA (ITALPRESS) - In Italia, negli ultimi quattro anni, 161 eventi meteo estremi hanno provocato danni al settore agricolo: oltre tre al mese. A pesare soprattutto grandinate, siccità e forti raffiche di vento. Un'emergenza che, tra alluvioni e mancanza d'acqua, ha provocato danni economici per oltre 20 miliardi di euro. A lanciare l'allarme è Legambiente, con i dati presentati all'ottavo Forum nazionale Agroecologia Circolare. Ma la crisi non è soltanto climatica. In 90 anni il Paese ha perso 10,4 milioni di ettari di superficie agricola, mentre negli ultimi vent'anni le aziende sono passate da 2,4 milioni a poco più di un milione. In difficoltà anche il biologico: nel 2025 la superficie coltivata è scesa al 19,4% del totale nazionale, rispetto al 20,2% dell'anno precedente. E sul fronte economico agli agricoltori resta appena il 7% del prezzo pagato dai consumatori per i prodotti freschi e l'1,5% per quelli trasformati. Legambiente chiede quindi al Governo interventi urgenti: risorse per l'adattamento climatico, sostegno al biologico, riduzione dell'impatto degli allevamenti intensivi e maggiori controlli contro agromafie e caporalato. Perché senza un'agricoltura più sostenibile e un reddito adeguato, a rischio è il futuro stesso delle campagne italiane. mgg/azn