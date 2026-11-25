Home Video News Hi-Tech & Innovazione Rapporto I-Com, IA alleata della sanità per Ssn più efficiente
Rapporto I-Com, IA alleata della sanità per Ssn più efficiente
ROMA (ITALPRESS) - L’intelligenza artificiale può contribuire a rendere più efficiente il Servizio sanitario nazionale, riducendo i carichi amministrativi, ottimizzando le prestazioni e migliorando la gestione delle risorse. È quanto emerge dal primo Rapporto SA-IA – Salute & Sanità nell’era dell’Intelligenza Artificiale, realizzato dall’Istituto per la Competitività, I-Com, presentato al Ministero della Salute. xi2/f04/mgg/azn