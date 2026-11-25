Biologico, via libera del parlamento europeo alle nuove regole

ROMA (ITALPRESS) - Più garanzie per i consumatori, controlli sui prodotti importati e meno obblighi per i piccoli operatori. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alla revisione del regolamento sul biologico, con 486 voti favorevoli, 39 contrari e 140 astensioni. La riforma introduce nuovi requisiti per i prodotti provenienti dai Paesi extra-Ue: per utilizzare il logo biologico europeo dovranno rispettare standard equivalenti a quelli richiesti ai produttori comunitari. Cambiano anche le soglie per le piccole imprese che vendono prodotti sfusi: l'esenzione dalla certificazione sarà possibile fino a 10 tonnellate di vendite annue e 40mila euro di fatturato, il doppio rispetto ai limiti precedenti. Nuove indicazioni europee arriveranno inoltre per prevenire la contaminazione tra coltivazioni biologiche e convenzionali. Soddisfazione da Coldiretti, che considera il provvedimento un passo avanti per la trasparenza e la tutela delle imprese, ma chiede ulteriori semplificazioni burocratiche e risorse certe per sostenere il biologico nella prossima Politica agricola comune. Ora manca l'adozione formale del Consiglio dell'Unione europea prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. mgg/azn