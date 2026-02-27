MILANO (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio del deragliamento del tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto a Milano, che ha visto coinvolto un pedone che è deceduto, mentre un ferito è stato ricoverato in codice rosso. Sono in corso di valutazione ed eventuale ospedalizzazione per sei feriti valutati in Codice Giallo ed altri 32 in Codice Verde. Sul posto sono presenti 3 automediche, 1 auto infermieristica, 10 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze.
foto: xh7/Italpress
(ITALPRESS).
