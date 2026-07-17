Tragedia nel Savonese, 15enne muore folgorato al Luna Park

GENOVA (ITALPRESS) – Un ragazzo di 15 anni, di Saronno, in provincia di Varese, è morto questa mattina all’ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera, intorno alle 23, era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. La tragedia sarebbe avvenuta mentre giocava con un punch ball, probabilmente a causa di una scossa elettrica.

Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi. Dopo un tentativo di rianimazione del 118 per circa tre ore, senza che il 15enne si riprendesse, è stato accompagnato in ospedale, dove è morto questa mattina. La polizia locale ha sequestrato l’impianto e il sindaco ha chiuso il Luna Park con un’ordinanza. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell’amico.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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